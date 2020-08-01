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Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "АAA".

Сообщается, что ухудшение прогноза отражает ухудшение госфинансирования и отсутствие заслуживающего доверия плана фискальной консолидации.

Fitch (316) США (4977)


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