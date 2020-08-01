Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне "АAA".
Сообщается, что ухудшение прогноза отражает ухудшение госфинансирования и отсутствие заслуживающего доверия плана фискальной консолидации.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль