Количество больных COVID-19 выросло во всех областях Украины, кроме Луганской, – СНБО
Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки только в Луганской области, в остальных количество больных выросло, при чем в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Харьковской областях и в Киеве – существенно (более, чем на 50 человек).
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны 2 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщается, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве (более 100), много также в Волынской, Одесской, Черновицкой, Харьковской, Ривеенской и Закарпатакой областях (более 50).
Больше всего выздоровевших – в Ривненской и Черновицкий областях (более 50), при этом в 10 из 24 областей новых случаев выздоровления не было.
По 5 из 16 случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки пришлись на Львовскую и Харьковскую области, еще 3 – на Закарпатскую область, а в 18 из 24 областей и Киеве новые случаи смерти не зарегистрированы.
В большинстве областей, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, а также Киева, количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.
Количество болеющих превышает 5 тыс. в.Киеве и Львовской области, 2 тысячи – также в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях, 1 тыс. – также в Ривненской, Черновицкой, Харьковской, Киевской, Тернопольской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.
Всего за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждено 24 новых случая заболевания и ни одного случая заболевания и смерти, сейчас в области болеет 663 человека;
- в Волынской области подтверждено 60 случаев заболевания, сейчас болеют 1 016 человек;
- в Днепропетровской области 8 новых случаев заболевания, сейчас болеет 277 человек;
- в Донецкой области зафиксировано 9 новых случаев заболевания, болеет 229 человек;
- в Житомирской области 25 человек заболели и 1 умер, болеет 398 человек (на 24 больше);
- в Закарпатской области 57 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 21 – выздоровления, сейчас болеют 2 387 человек (на 33 больше за сутки);
- в Запорожской области 23 новых заболевших, 16 человек выздоровели, сейчас болеет 189 человек (на 7 больше);
- в Ивано-Франковской области зафиксировано 115 новых случаев заболевания и 11 выздоровления, сейчас болеют 2 984 человека (на 104 больше);
- в Киеве 110 новых случаев заболевания и 13 человек выздоровели, сейчас болеет 5 324 человека (на 97 больше за сутки);
- в Киевской области 36 новых заболевших, сейчас болеют 1 062 человека;
- в Кировоградской области 6 случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеют 35 человек (на 2 больше за сутки);
- в Луганской области 1 случай заболевания и 2 – выздоровления, болеет 25 человека (на 1 меньше за сутки);
- во Львовской области подтверждено 112 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 18 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 146 человек (на 89 больше за сутки);
- в Николаевской области 19 новых случаев заболевания, сейчас болеет 161 человек;
- в Одесской области 99 новых случаев заболевания, один человек выздоровел, один умер, сейчас болеет 2 012 человек (на 97 больше за сутки);
- в Полтавской области 13 новых случаев заболевания, сейчас болеет 113 человек;
- в Ривненской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 52 случая выздоровления, сейчас болеют 1 297 человек (на 31 больше за сутки);
- в Сумской области 20 новых случаев заболевания и 2 – выздоровления, сейчас болеет 170 человек (на 18 больше);
- в Тернопольской области 51 новый случай заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 240 человек (на 36 больше за сутки);
- в Харьковской области 76 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти, 12 человек выздоровели, сейчас болеют 1 543 человека (на 59 больше, чем днем ранее);
- в Херсонской области 3 новых случая заболевания и 2 случая выздоровления, болеет 20 человек (на 1 больше, чем днем ранее);
- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеют 215 человек (на 14 больше за сутки);
- в Черкасской области 7 человек заболели, сейчас болеют 196;
- в Черновицкой области 97 новых случаев заболевания и 63 человека выздоровели, сейчас болеет 1 261 человек (на 34 больше за сутки);
- в Черниговской области 40 новых случаев заболевания, сейчас болеет 337 человек.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, выявлено 1 112 новых случаев инфицирования коронавирусом, 16 человек из числа ранее заболевших умерли, 235 выздоровели. Сейчас болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль