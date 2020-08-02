SkyUp изменил условия перевозки животных в самолетах

Авиаперевозчик SkyUp изменил вес животных, которых можно провозить в салоне самолета.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Теперь на борт можно взять кота или собаку, суммарный вес которых вместе с контейнером не превышает 10 кг. Ранее ограничение составляло 8 кг.

При этом разрешенные габариты переноски остались неизменными - они не должны быть больше 55х40х20 см.

Перевозка домашнего животного в салоне самолета обойдется в 40 евро за один перелет при оплате заранее и в 50 евро при оплате в аэропорту.

Если габариты и вес переноски и животного превышают разрешенные для провоза в салоне, они могут перевозиться в багажном отсеке авиалайнера.

Если общий вес составляет до 23 кг, услуга стоит 80 евро за рейс при оплате заранее и 100 евро в аэропорту.

Если вес превышает 23 кг, в аэропорту дополнительно необходимо будет заплатить 5 евро за каждый килограмм превышения. При этом общий вес кота или собаки вместе с переноской не может превышать 32 кг, а габариты по сумме трех измерений - 310 см.

В SkyUp отмечают, что на каждом рейсе может перевозиться не более четырех животных.