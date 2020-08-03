"Укрзализныця" после нападения на пассажирку просит Нацполицию восстановить сопровождение поездов

После инцидента с избиением пассажирки поезда "Мариуполь-Киев" АО "Укрзализныця" просит Национальную полицию возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь".

По данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь - Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.