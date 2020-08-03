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Остатки на Едином казначейском счете сократились на 24 миллиарда

Остатки на Едином казначейском счете сократились на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу августа 2020 года составили 51,69 млрд грн, что на 24,01 млрд грн, или 31,7% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

Год назад на ЕКС средств было на 5,3% меньше – 48,97 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС в июне увеличились на 43,21 млрд грн – до исторического максимума в 75,7 млрд грн.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

держбюджет (1590) гривня (1577) Казначейство (215) НБУ (9374)


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Порох украл
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03.08.2020 11:12 Відповісти
странно: профицит есть, а денег в стране нет...

Зеля, ну признай, что ты не тянешь и просто уйди уже, не мучай страну...
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03.08.2020 13:45 Відповісти

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