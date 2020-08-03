Остатки на Едином казначейском счете сократились на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу августа 2020 года составили 51,69 млрд грн, что на 24,01 млрд грн, или 31,7% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

Год назад на ЕКС средств было на 5,3% меньше – 48,97 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС в июне увеличились на 43,21 млрд грн – до исторического максимума в 75,7 млрд грн.

Рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды "Приватбанка" в сумме 24,46 млрд грн и НАК "Нафтогаз Украины" на 39,6 млрд грн, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.