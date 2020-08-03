Депозитный портфель "Ощадбанка" сократился на 22 миллиарда

Депозитный портфель государственного "Ощадбанка" за первое полугодие сократился на 21,6 млрд грн (в т.ч. во II квартале - на 15,4 млрд грн).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Это произошло, прежде всего, вследствие сокращения объема средств предприятий нефтегазовой и химической промышленности за 6 месяцев на 28,1 млрд грн (в т.ч. в апреле-июне - 15 млрд грн).

В июне "Нафтогаз" заплатил в госбюджет второй дивидендный платеж за 2019 в сумме 39,625 млрд грн (первый платеж - на 8,5 млрд грн - было уплачено авансом прошлом году).

По данным НБУ, рекордный рост средств на счетах субъектов хозяйствования в декабре 2019 года (70,7 млрд грн) было обусловлено, прежде всего, поступлением средств "Нафтогаза" (он получил $2,9 млрд от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража ").

По статистике регулятора следовало, что в декабре объем вкладов юрлиц, в частности, в "Ощадбанке" увеличился на 34,4 млрд грн, или на 72,2% (тогда как за январь-ноябрь - на 6,1 млрд грн, или 14,7% ).