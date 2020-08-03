Цены на золото бьют рекордные максимумы из-за опасений кризиса

Цена золота обновила рекордный максимум на торгах в понедельник на фоне опасений возобновления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в ряде регионов мира.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Фьючерсы на золото повышаются на 0,4%, до $1993,9 за унцию. Цена золота на спотовом рынке в июле подскочила на 11%, что стало максимальным месячным подъемом с 2012 года.

В понедельник цена золота с немедленной поставкой в определенный момент приблизилась к $2000 за унцию.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на понедельник, 3 августа, достигло 18 млн 19 тысяч 472 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 688 369.

Пандемия COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе, заявляют во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ считают, что COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, и полагают, что пандемия продлится еще долго, при этом отмечают важность ответных усилий как на национальном и региональном, так и на международном уровне.

Тем временем цена серебра на спотовом рынке снизилась на 0,3% и составила $24,3212 за унцию. По итогам июля она выросла на 34%.