"Приватбанк" в июне зафиксировал убыток в 5,6 миллиардов
Государственный "Приватбанк" за первое полугодие декларирует прибыль 14,04 млрд грн (за 6 месяцев 2019 - 18,3 млрд грн).
Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.
Учитывая, что за январь-май банк отчитался о прибыли 19,6 млрдгрн, получается, что в июне он получил убыток 5,6 млрд грн.
Как отмечает Приватбанк, за первое полугодие он сформировал страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн "на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, в свою очередь влияет на показатели прибыли в отчетном периоде".
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