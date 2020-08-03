"Приватбанк" в июне зафиксировал убыток в 5,6 миллиардов

Государственный "Приватбанк" за первое полугодие декларирует прибыль 14,04 млрд грн (за 6 месяцев 2019 - 18,3 млрд грн).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Учитывая, что за январь-май банк отчитался о прибыли 19,6 млрдгрн, получается, что в июне он получил убыток 5,6 млрд грн.

Как отмечает Приватбанк, за первое полугодие он сформировал страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн "на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, в свою очередь влияет на показатели прибыли в отчетном периоде".