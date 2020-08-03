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Химические компании Фирташа отменили решение АМКУ о принудительном разделении через суд

Химические компании Фирташа отменили решение АМКУ о принудительном разделении через суд

Хозяйственный суд Киева 29 июля решением полностью удовлетворил исковые требования к Антимонопольному комитету компаний "Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецькое объединение "Азот", входящих в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и признал недействительным решение ведомства от 5 сентября 2019 года о принудительном разделе этих активов течение девяти месяцев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

"По результатам оценки предоставленных истцами доказательств, суд принял решение в пользу предприятий азотного бизнеса Group DF. Таким образом, истцы доказали беспочвенность выводов АМКУ в том, что предприятия азотного бизнеса группы занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке азотных минеральных удобрений в 2014-2017 годах и злоупотребляли этим положением", – сообщает Group DF.

Решение означает также незаконность наложения на "НФ Трейдинг Украина" штрафа в размере 107 млн грн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет 5 сентября по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн ​​грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) применить принудительное разделение.

В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также контролирует государственный "Сумыхимпром".

86% в Ostchem принадлежит Фирташу. Еще 14% – народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича.

Фірташ Дмитро (621) Антимонопольний комітет (1461) мінеральні добрива (50) добрива (196) Group DF (16)


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Сдаётся мне, что скоро наступит время, когда народ примет решение о "принудительном разделе судей" на ... части, и уже никто не сможет отменить это решение.
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03.08.2020 11:56 Відповісти
Не с Януковичей надо было майдан начинать,а с судей!
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03.08.2020 11:59 Відповісти
Хорошо когда у тебя есть свои суды, свои прокуроры и даже своя власть. Ну как вам либерасты, сделали Майдан по-закону, по закону написанному ворами в законе, чтобы Европе нравилось?
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03.08.2020 13:03 Відповісти
Мы уже фактически находимся в стране которой управляет кучка олигархов-инородцев, осталось оформить это юридически. А осталось ждать этого не долго - как только инородцы скупят нашу ЗЕМЛЮ, то страну можно будет официально поделить на феодальные вотчины, например в результате очередной административно-территориальной "реформы", причем контуры районов и областей могут чудесным образом "совпасть" с владениям латифундистов. И для воплощения это в жизнь есть все предпосылки - полный захват власти, судов, мусарни инородцами, а самое главное быдло готово ДОБРОВОЛЬНО отдавать свою страну на разграбление.
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03.08.2020 13:26 Відповісти
ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ И ТЮРЕМНЫЙ СРОК ФИРТАШУ !!! ИЛИ ТРЕТИЙ МАЙДАН !)
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03.08.2020 15:45 Відповісти
Фирташ - это водитель Семена Могилевича. русская мафия в Украине правит всем и жирует и ей все похер!
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03.08.2020 18:04 Відповісти
Все суды под русской мафией!
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03.08.2020 18:04 Відповісти

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