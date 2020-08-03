Заробитчане сократили денежные переводы в Украину на 8,5%

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июне 2020 года составил $856 млн, что на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года, и на 13,9% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, по итогам первого полугодия 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 3,8% – до $5,36 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($5,58 млрд).

По данным НБУ, в целом за шесть месяцев 2020 года через корсчета банков в Украину перевели $2,16 млрд (40,2% общего количества переводов), через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%) и через международные платежные системы – $1,19 млрд (22,1%),

Как сообщалось, объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе составил $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн и в мае – $805 млн.

В целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд, свидетельствуют данные центробанка.