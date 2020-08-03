В Киеве полицейские захватили террориста в бизнес-центре "Леонардо", – МВД (обновлено)
В Киеве неизвестный мужчина пришел в бизнес-центр "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке бомба, спустя три часа он был задержан.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию", – сообщил Геращенко.
Замминистра добавил, что работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".
"Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться", – заявил Геращенко.
Позднее Геращенко сообщил, что террорист –гражданина Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения, он захвачен живым.
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше – суд и длительное тюремное заключение", – написал Геращенко.
Каримов требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление. Было перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.
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