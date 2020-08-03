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Сын Богуслаева купил остров в Италии за 10 миллионов евро, – СМИ

Сын Богуслаева купил остров в Италии за 10 миллионов евро, – СМИ

Сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр купил остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, передает БизнесЦензор.

По данным издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля. Остров Галлинара находится в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио.

Остров представляет собой часть региона Лигурия в море, недоступный для туристов. Земля возвышается над водой на 87 метров, имеет форму черепахи, длиной 470 м, шириной 450 м.

Александр Богуслаев купил остров у девяти пьемонтских и лигурийских семей, которые владели Галлинарой последние 40 лет. Последние 150 лет остров принадлежал владельцам промышленных предприятий и банкирам, до этого – католической церкви.

По данным издания, 42-летний Александр Богуслаев имеет гражданство Гренады – островного государства в Карибском море.

Как сообщалось, в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

СБУ заявляет, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и "Мотор Сич" планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи".

Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.

Богуслаєв В’ячеслав (74) Італія (448) Мотор Січ (212)


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Топ коментарі
+9
Обьясните накуя!? Будет памятник совковой тупости предков, и сыновьему дегенератизму...
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03.08.2020 14:25 Відповісти
+4
Власть продала за копейки завод с передовыми технологиями по производству авиадвигателей, принадлежащий государству, а значит народу, а не власти,значит власть украла завод у народа и государства, вместо того, что бы завод заработал еще лучше, а государство получало больше налогов, а не тратило их на пособие по безработице, как в данное время над прелприятием нависла угроза закрытия из за переноса "инвестором" производства в Китай и в хотябы в нутри страны летали самолеты, не покупать за границей, как Аваков тратит наши деньги, нужно произволить и продавать еще лучшие разработки , а для этого самое главное нужны люди, высокласные специалисты,так почему власти не отдать часть акций высококласным специалистам и работникам завода - трудовому коллективу, часть акций оставить местным советам, часть продать на бирже для улучшения финансового состояния и одновременно рыночной стоимости предприятия,но это должен решать коллектив учитывая, что акции на открытом рынке из за высокой % ставки в Украине выгодно продать нельзя, и кредит для экономики дорогие, не произвести товар не продать,предприятия в Украине банкротятся и не дооценены, львиную, часть прибыли в ВВП в стране забирают себе не произодители реальных денег (товаров и услуг), а ростовщики во главе с НБУ в виде %,так власть организовала экономику в стране не виде производства и потребления как следствие улучшение благосостояние, а виде финансовой пирамиды ,через которую вытекают все средства из страны в виде дорогих кредитов,% по долгам государства, воровства и не целевого и не адресного для населения использовпния денег.
Из за высокого % вытекают все средства из страны, уникальное производства не выгодны,только на экспорт, где трудно продать продукцию, из за этого предприятия у государства скупают олигархи за копейки обворовывая народ, который остается без заводов и без работы, а такие как Бгуслаев вместе с властью перепродают , что бы жить за границей, на приватных островах, что бы короновирус их не достал, а здесь в Украине грабят и уничтожают страну, что бы народ умер от нехватки средств из за голода, холода и болезней или вообще что бы стал на колени и просил милостыню по всему миру в надежде получить вакцину или маски.
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03.08.2020 15:45 Відповісти
+3
Продал родину - купил остров.
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03.08.2020 14:53 Відповісти
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Остается только порадоваться за него
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03.08.2020 13:55 Відповісти
кінець епохи гідності....
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03.08.2020 14:06 Відповісти
Обьясните накуя!? Будет памятник совковой тупости предков, и сыновьему дегенератизму...
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03.08.2020 14:25 Відповісти
Папа заставил, чтобы в казино не проиграл, как раз закон о игорном бизнесе приняли.
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03.08.2020 18:27 Відповісти
янелоху сдаст после побега )
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03.08.2020 14:42 Відповісти
Чим пахнуть китайські срібреники? Морем... Лігурійським!
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03.08.2020 14:48 Відповісти
Продал родину - купил остров.
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03.08.2020 14:53 Відповісти
было бы странно ,если бы он купил айсберг у берегов Гренландии.
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03.08.2020 15:06 Відповісти
Не факт, при нынешнем дефиците пресной воды.
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03.08.2020 19:40 Відповісти
Но ведь это тоже странно.
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03.08.2020 20:19 Відповісти
подалі від інвест.няні
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03.08.2020 15:09 Відповісти
Богуслаєв купив за 10 млн євро острів Галлінара в Італії для будівництва казино
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03.08.2020 15:19 Відповісти
Власть продала за копейки завод с передовыми технологиями по производству авиадвигателей, принадлежащий государству, а значит народу, а не власти,значит власть украла завод у народа и государства, вместо того, что бы завод заработал еще лучше, а государство получало больше налогов, а не тратило их на пособие по безработице, как в данное время над прелприятием нависла угроза закрытия из за переноса "инвестором" производства в Китай и в хотябы в нутри страны летали самолеты, не покупать за границей, как Аваков тратит наши деньги, нужно произволить и продавать еще лучшие разработки , а для этого самое главное нужны люди, высокласные специалисты,так почему власти не отдать часть акций высококласным специалистам и работникам завода - трудовому коллективу, часть акций оставить местным советам, часть продать на бирже для улучшения финансового состояния и одновременно рыночной стоимости предприятия,но это должен решать коллектив учитывая, что акции на открытом рынке из за высокой % ставки в Украине выгодно продать нельзя, и кредит для экономики дорогие, не произвести товар не продать,предприятия в Украине банкротятся и не дооценены, львиную, часть прибыли в ВВП в стране забирают себе не произодители реальных денег (товаров и услуг), а ростовщики во главе с НБУ в виде %,так власть организовала экономику в стране не виде производства и потребления как следствие улучшение благосостояние, а виде финансовой пирамиды ,через которую вытекают все средства из страны в виде дорогих кредитов,% по долгам государства, воровства и не целевого и не адресного для населения использовпния денег.
Из за высокого % вытекают все средства из страны, уникальное производства не выгодны,только на экспорт, где трудно продать продукцию, из за этого предприятия у государства скупают олигархи за копейки обворовывая народ, который остается без заводов и без работы, а такие как Бгуслаев вместе с властью перепродают , что бы жить за границей, на приватных островах, что бы короновирус их не достал, а здесь в Украине грабят и уничтожают страну, что бы народ умер от нехватки средств из за голода, холода и болезней или вообще что бы стал на колени и просил милостыню по всему миру в надежде получить вакцину или маски.
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03.08.2020 15:45 Відповісти
Спочатку ціна продажу острова Галлінара була 100 млн. євро
https://www.youtube.com/watch?v=RcTqeA-tpz4
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03.08.2020 15:47 Відповісти
Если бы это было в нормальной стране, то сразу бы полиция задала ему вопрос : а деньги то откуда на остров ? Где ты взял их ? Налоги заплатил ?
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03.08.2020 16:01 Відповісти
Налоги в Украине платят только трусы, дураки, бюджетники и иностранцы. Богуслаев ни к одной из этих категорий не принадлежит.
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03.08.2020 16:06 Відповісти
Типичная для всех бантустанов история. Олигарх захватывает нерыночными методами (т.е. приХватизирует) завод. Захватывает контроль над всеми финансовыми потоками этого завода. Выводит прибыли завода в оффшоры. Выведенные деньги из оффшоров инвестирует в покупку какой-то фигни в благополучных странах. Ахметов покупал недвижимость в Лондоне и Америке, королевские дворцы на Лазурном Берегу. Коломойский скупал офисную и торговую недвижимость в США. Фирташ застраивал Лондон коттеджами.

Тупые шоколадки пишут "Кінець епохи гідності", обвиняя во всех бедах новую власть. Но их Петя - такой же оффшорный олигарх. Фабрики РОШЕН он тоже приХватизировал (т.е. завладел нерыночными методами) на свою оффшорную нидерландскую компанию "Roshen Europe B.V.". Акциями РОШЕН владеет украинская холдинговая компания "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ООО "ЦЕКК"). А уже акциями этой холдинговой компании владеет нидерландская компания "Roshen Europe B.V.". Кстати, всем аграрным бизнесом семьи Порошенко владеет та же нидерландская компания "Roshen Europe B.V.". Это нидерландской компанией владеет сын Порошенко Алексей через две "прокладки" - кипрскую компанию CEE Confectionery Investments Limited ("СИИ Конфекшари Инвестментс Лимитед") и компанию из Люксембурга Roshen Group S.a.r.l. ("Рошен Груп С.а.р.л."). Вот по этим каналам они и выводят деньги из украинских фабрик, которые они не сторили, и из аграрного бизнеса, землю для которого они не покупали.

Чем Порошенко отличается от Богуслаева или любого другого олигарха? Ничем. И тот, и другой разворовали Украину и сделали ее самой бедной страной Европы. Но тупая киевская интеллигенция и выжившие из ума галичанские нацики кричат: "Хочем повторить". Идиоты. Купите себе какой-то остров и там повторяйте.
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03.08.2020 16:04 Відповісти
Чем Порошенко отличается от Богуслаева или любого другого олигарха?

Отвечаю тебе, глупый ты кацап.
Отличается тем, что в годы своего президентства проводил все же прогосударственную политику (да-да, те самые "армия, язык, вера"), сумел остановить экономический спад вызванный блокадой Кремля украинских рынков сбыта в РФ и Украину Путину все же не сдал.
Этого более чем достаточно. Но ты это все не поймешь, ведь твой уровень - это "пожрать, посрать, потрахаться".
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03.08.2020 16:55 Відповісти
Для понимания - в 2014-м я за ПАПа не голосовал.
И в 1-м туре 2019-го тоже.
Т.е. к любителям Пороха не отношусь.
Но такие выродки без Родины, как ты, вызывают у меня только бездну презрения.
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03.08.2020 16:57 Відповісти
Да ты имбецил. А конкретнее-кацапская тупая сволочь.
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03.08.2020 17:46 Відповісти
Как минимум, Рошен хорошо прибыльный и налоги платит, а не в вечных убытках или с копейками налогов, как у зелибобы или бени.
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03.08.2020 18:21 Відповісти
Вот так разворовывали и распродавали Украину 30 лет бывшие коммуняки и любители "братушек" . А виноваты всё равно "праклятые бендеровцы и националисты". И чего это ватник богуслаев не купил себе остров в устье Енисея? Риторический вопрос.
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03.08.2020 17:44 Відповісти
В море Лаптевых)
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03.08.2020 18:22 Відповісти
русская агентура жирует, а должна быть казнена!
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03.08.2020 18:01 Відповісти
А мы говорим инвестиций нет. вон куда украинские инвестиции уходят. Глубоко не заинтересованы украинские олигархи и крупный капитал в развитии своей страны, они вообще не воспринимают ее своей. Надо делать упор на привлечении прежде всего иностранного капитала, который умеет работать и считать деньги.
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03.08.2020 19:07 Відповісти
Это какой нужен выхлоп бабулета чтоб покупать острова в наше убогое времечко ? Просто пи**дец... Ни мотор- сич , Мотор- Феррари..
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03.08.2020 19:37 Відповісти
Падло, воровало всю жизнь, вот и бабло огромнейшее получил.
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03.08.2020 20:25 Відповісти
Такая мразь, уже от жиру бесится!
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03.08.2020 20:28 Відповісти
СБУ, наверняка, то же чего-то досталось... Продать китайцам стратегическое предприятие без их участия это 1) неумение работать. 2) с ними договорились.
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03.08.2020 21:30 Відповісти

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