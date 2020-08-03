В Украине появились первые частные производители спирта, – "Укрспирт"

Министерство финансов начало выдавать лицензии частным компаниям на производство спирта.

Как передает БизнесЦензор, об этом исполняющий обязанности главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Рынок спирта в Украине изменился. Уже месяц, с 1 июля, ГП "Укрспирт" – больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам", – сообщил Блескун.

Глава госпредприятия отметил, что это повлияет на работу "Укрспирта".

"В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас", – отметил Блескун.

В этой связи глава госкомпании призвал активизировать работу по приватизации государственных спиртзаводов.

"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", – подчеркнул исполняющий обязанности директора госпредприятия.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.