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Новини
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В Украине появились первые частные производители спирта, – "Укрспирт"

В Украине появились первые частные производители спирта, –

Министерство финансов начало выдавать лицензии частным компаниям на производство спирта.

Как передает БизнесЦензор, об этом исполняющий обязанности главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Рынок спирта в Украине изменился. Уже месяц, с 1 июля, ГП "Укрспирт" – больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам", – сообщил Блескун.

Глава госпредприятия отметил, что это повлияет на работу "Укрспирта".

"В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас", – отметил Блескун.

В этой связи глава госкомпании призвал активизировать работу по приватизации государственных спиртзаводов.

"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", – подчеркнул исполняющий обязанности директора госпредприятия.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Автор: 

ліцензія (757) спирт (224) Укрспирт (228) Сергій Блескун (9)


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Топ коментарі
+6
Ну это точно перемога, теперь вместо украинского бюджета налоги пойдут в бюджет оффшорных стран. Ну а особо в этом зебильном трэше убивает высер главы Укрспирта который прямо таки умоляет раздерибанить предприятие - "В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас", - отметил Блескун.
В этой связи глава госкомпании призвал активизировать работу по приватизации государственных спиртзаводов.
"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", - подчеркнул исполняющий обязанности директора госпредприятия." Источник: https://biz.censor.net/n3211594
Ну и конечно же государственная монополия на производство спирта это неимоверное зло, а вот монополия фирташа в химической промышленности ипи ахметки в тепловой генерации электроэнергии это для зебильных мародеров вообще не проблема, главное не перепутать. Короче интсрукция прстая - государтсвенная собственность это плохо, частная монополия и оффшоры это прекрасно, либерально и вообще диджитализация рулит.
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03.08.2020 19:54 Відповісти
+3
Щось я прошляпив,то і мій самогонний апарат тепер "в законі" і можна розширюватись ,інвесторів шукати.Дільничого візьму інвестнянею...
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03.08.2020 22:35 Відповісти
+2
И шо, вкусный?
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03.08.2020 15:48 Відповісти
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И шо, вкусный?
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03.08.2020 15:48 Відповісти
Весь мир пьет дистиллят
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03.08.2020 16:08 Відповісти
рынок расставит все на места, дядя монополист
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03.08.2020 18:07 Відповісти
Рынок! Но не наш базар,тут грядут крутые разборки!
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03.08.2020 18:46 Відповісти
Расскажи это фирташу с ахметкой, или либералистичность у тебя только по отношению к госсобственности?
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03.08.2020 19:55 Відповісти
Ну это точно перемога, теперь вместо украинского бюджета налоги пойдут в бюджет оффшорных стран. Ну а особо в этом зебильном трэше убивает высер главы Укрспирта который прямо таки умоляет раздерибанить предприятие - "В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас", - отметил Блескун.
В этой связи глава госкомпании призвал активизировать работу по приватизации государственных спиртзаводов.
"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", - подчеркнул исполняющий обязанности директора госпредприятия." Источник: https://biz.censor.net/n3211594
Ну и конечно же государственная монополия на производство спирта это неимоверное зло, а вот монополия фирташа в химической промышленности ипи ахметки в тепловой генерации электроэнергии это для зебильных мародеров вообще не проблема, главное не перепутать. Короче интсрукция прстая - государтсвенная собственность это плохо, частная монополия и оффшоры это прекрасно, либерально и вообще диджитализация рулит.
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03.08.2020 19:54 Відповісти
Щось я прошляпив,то і мій самогонний апарат тепер "в законі" і можна розширюватись ,інвесторів шукати.Дільничого візьму інвестнянею...
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03.08.2020 22:35 Відповісти
вже давно така схема (з дільничими) працює. Село - не місто, дільничим лівий заробіток лише від самогонників.
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03.08.2020 23:36 Відповісти
В законі,тіки йди в мінфін та отримай ліцензію на його виробництво за пару десятку мілліонів на рік. Головне щоб потім твій аппарат їх відбив.
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04.08.2020 08:15 Відповісти
гос. спиртзаводы станут убыточные
их можно сдать в концессию или купить по цене метлома
это произойдёт года за три
ведь всегда эта отрасль была наполнителем госбюджета
и монополькой государства
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04.08.2020 07:47 Відповісти
Шмурдяк на точках подешевшає ?
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04.08.2020 08:06 Відповісти
Спиртовые Гос.заводы продадут по цене 1-но комнатной квартиры в Бердичеве на окраине ))

А через пол года в Украине появится 10-20 олигархов "добившихся всего упорным трудом...
Придумавших Ноу-Хау - купить госсобственность за 3 копейки!
Как же Вы все, мудачье, достали, 25 лет обворовывать украинцев!
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04.08.2020 09:43 Відповісти
здається був півроку - рік відповідний матеріал на бізнес цензор. нагадаю ще раз - від форми власності ефективність не залежить. В наших умовах я не очікую, що спірт стане дешевшим - доведуть, що працює маховик цін. Нічого не заважає державі "заробляти" використовуючи ці заводи - люди споживають та платять. Але тут йдеться про приватизацію. Отже все зрозуміло: вивести "за копійки" (по - відношенню до попередніх народних витрат та відсутності риночної ціни) в приватну кішеню. І багатіти скориставшись корупційною схемою відчудження майна.
Українська вища освіта підготувала достатньо менеджерів по керуванню держпідприємствами: вони прослухали всі тіж самі базові курси + спецурс по роботі з бюджетами країни.
Україну - кошти від приватизацію ніколи не зможуть врятувати - треба багатіти усім разом, а не економити, створюючи майбутніх олігархів.
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04.08.2020 10:38 Відповісти

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