В Украине появились первые частные производители спирта, – "Укрспирт"
Министерство финансов начало выдавать лицензии частным компаниям на производство спирта.
Как передает БизнесЦензор, об этом исполняющий обязанности главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Рынок спирта в Украине изменился. Уже месяц, с 1 июля, ГП "Укрспирт" – больше не монополист. Минфин выдал лицензии на производство спирта другим заводам", – сообщил Блескун.
Глава госпредприятия отметил, что это повлияет на работу "Укрспирта".
"В частности, постепенно количество наших клиентов будет уменьшаться. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас", – отметил Блескун.
В этой связи глава госкомпании призвал активизировать работу по приватизации государственных спиртзаводов.
"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", – подчеркнул исполняющий обязанности директора госпредприятия.
Как сообщалось, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
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В этой связи глава госкомпании призвал активизировать работу по приватизации государственных спиртзаводов.
"Затягивать с приватизацией "Укрспирта" нельзя. Это будет равносильно тому, что заводы предприятия станут не нужны", - подчеркнул исполняющий обязанности директора госпредприятия." Источник: https://biz.censor.net/n3211594
Ну и конечно же государственная монополия на производство спирта это неимоверное зло, а вот монополия фирташа в химической промышленности ипи ахметки в тепловой генерации электроэнергии это для зебильных мародеров вообще не проблема, главное не перепутать. Короче интсрукция прстая - государтсвенная собственность это плохо, частная монополия и оффшоры это прекрасно, либерально и вообще диджитализация рулит.
их можно сдать в концессию или купить по цене метлома
это произойдёт года за три
ведь всегда эта отрасль была наполнителем госбюджета
и монополькой государства
А через пол года в Украине появится 10-20 олигархов "добившихся всего упорным трудом...
Придумавших Ноу-Хау - купить госсобственность за 3 копейки!
Как же Вы все, мудачье, достали, 25 лет обворовывать украинцев!
Українська вища освіта підготувала достатньо менеджерів по керуванню держпідприємствами: вони прослухали всі тіж самі базові курси + спецурс по роботі з бюджетами країни.
Україну - кошти від приватизацію ніколи не зможуть врятувати - треба багатіти усім разом, а не економити, створюючи майбутніх олігархів.