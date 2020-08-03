Минздрав включил Беларусь в "зеленую" зону по распространению коронавируса

Страны-соседи Украины, за исключением Беларуси, вошли в "красную" зону по распространению COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на 31 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В "красную" зону вошли страны с высокой динамикой распространения заболевания, без учета того, от какого уровня считается эта динамика.

В Украине, согласно представленным данным, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 33,02, динамика – 20,1%.

В "красную" зону вошли, в частности, Польша (заболеваемость 14,84 на 100 тыс. населения, прирост – 40,7%), Словакия (5,783 на 100 тыс., прирост – 32,5%), Румыния (72,16 на 100 тыс., прирост – 102,2%), Венгрия (2,26 на 100 тыс., прирост 108,5%).

В "красный" список также вошли Молдова (заболеваемость 96,63 на 100 тыс., населения, прирост - 24,3%) и РФ (заболеваемость 56,64 на 100 тыс. населения, снижение заболеваемости на 10,2%).

Кроме того, среди стран "красной" - Германия, Грузия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Швейцария, Франция, Финляндия.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону вошла Беларусь, где заболеваемость отмечена на уровне 21,95 на 100 тыс. населения с приростом 31,3%.

В страны "зеленой" зоны также включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия, Греция и Ватикан.

Ранее к "красной" зоне относились все страны, где число активно болеющих COVID-19 на 100 тыс. было выше, чем в Украине. В настоящее время расчет проводится также на основании динамики заболевших за две недели.