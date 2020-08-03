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Минздрав включил Беларусь в "зеленую" зону по распространению коронавируса

Минздрав включил Беларусь в

Страны-соседи Украины, за исключением Беларуси, вошли в "красную" зону по распространению COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на 31 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В "красную" зону вошли страны с высокой динамикой распространения заболевания, без учета того, от какого уровня считается эта динамика.

В Украине, согласно представленным данным, показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 33,02, динамика – 20,1%.

В "красную" зону вошли, в частности, Польша (заболеваемость 14,84 на 100 тыс. населения, прирост – 40,7%), Словакия (5,783 на 100 тыс., прирост – 32,5%), Румыния (72,16 на 100 тыс., прирост – 102,2%), Венгрия (2,26 на 100 тыс., прирост 108,5%).

В "красный" список также вошли Молдова (заболеваемость 96,63 на 100 тыс., населения, прирост - 24,3%) и РФ (заболеваемость 56,64 на 100 тыс. населения, снижение заболеваемости на 10,2%).

Кроме того, среди стран "красной" - Германия, Грузия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Швейцария, Франция, Финляндия.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону вошла Беларусь, где заболеваемость отмечена на уровне 21,95 на 100 тыс. населения с приростом 31,3%.

В страны "зеленой" зоны также включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия, Греция и Ватикан.

Ранее к "красной" зоне относились все страны, где число активно болеющих COVID-19 на 100 тыс. было выше, чем в Украине. В настоящее время расчет проводится также на основании динамики заболевших за две недели.

Білорусь (1590) Угорщина (553) карантин (2077) Молдова (586) відпочинок (19) Польща (2459) Румунія (301) Словаччина (344) туризм (790) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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