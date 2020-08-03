Никопольский завод ферросплавов Коломойского отправит часть работников в вынужденные отгулы

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) из-за снижения объемов выпуска продукции отправит часть работников в текущем месяце в вынужденные отгулы.

Об этом сообщили в "Украинской ассоциации производителей ферросплавов", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи со значительным снижением месячного объема производства ферросплавов в августе 2020 года до уровня 35 тыс. тонн и, как следствие, неполной загрузкой производственных мощностей, руководство АО "Никопольский завод ферросплавов" приняло решение объявить вынужденный простой на дому отдельным работникам предприятия, не задействованным в производстве и реализации товарной продукции с 1 по 31 августа 2020 года", – сказано в сообщении.

Ууточняется, что приказом по предприятию общезаводским днем простоя на дому установлена пятница.

Согласно требования статьи 113 КзоТ Украины день простоя оплачивается в расчете 2/3 от тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада). Численность персонала выведенных в вынужденный простой по каждому из структурных подразделений будет озвучена на оперативных совещаниях в трудовых коллективах.

Как сообщалось, НЗФ в январе-июне текущего года сократил выпуск продукции на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 283,46 тыс. тонн. В том числе в первом полугодии 2020 года НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 24,1% – до 265,25 тыс. тонн, ферромарганца – на 23,8%, до 18,21 тыс. тонн.

НЗФ в 2019 году сократил выпуск продукции на 8,3% по сравнению с 2018 годом – до 723,60 тыс. тонн. При этом завод снизил выпуск силикомарганца на 10,4% – до 659,47 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца – на 8,3%, до 43,46 тыс. тонн. Кроме того, увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% – до 20,67 тыс. тонн.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.