Кабмин разрешил экспорт масок и респираторов
Кабинет министров больше не ограничивает экспорт средств индивидуальной защиты.
Об этом заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавшей в связи с коронавирусом.
Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторинга экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", – написал Качка.
Как сообщалось, 1 июля Кабмин продлил лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-2019, еще на месяц – до 1 августа 2020 года.
Лицензирование экспорта этих товаров было введено 11 марта этого года на срок до 1 июня и один раз уже продлевалось на месяц.
Бизнес ранее просил убрать преграды для экспорта таких товаров, поскольку их дефицит на внутреннем рынке уже устранен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль