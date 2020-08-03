Кабмин разрешил экспорт масок и респираторов

Кабинет министров больше не ограничивает экспорт средств индивидуальной защиты.

Об этом заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавшей в связи с коронавирусом.

Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторинга экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", – написал Качка.

Как сообщалось, 1 июля Кабмин продлил лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-2019, еще на месяц – до 1 августа 2020 года.

Лицензирование экспорта этих товаров было введено 11 марта этого года на срок до 1 июня и один раз уже продлевалось на месяц.

Бизнес ранее просил убрать преграды для экспорта таких товаров, поскольку их дефицит на внутреннем рынке уже устранен.