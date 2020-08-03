"Укравтодор" планирует достроить Буштинский мост на Закарпатье до конца года

"Укравтодор" в 2020 году планирует достроить на Закарпатье Буштинский мост через реку Теребля (дорога Н-09), строительство которого было приостановлено из-за недостаточного финансирования.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram, передает БизнесЦензор.

"На дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов возобновлены работы по строительству моста через реку Теребля в селе Буштино Тячевского района Закарпатской области. Проект нового моста был разработан еще в 2004 году, работы продолжались с 2006 по 2013 год, когда были остановлены из-за нехватки финансирования", - сказано в сообщении.

Летом 2020 года работы были возобновлены, завершение строительства запланировано на ноябрь 2020 года.

Новый мост достраивается рядом с аварийным 70-летним мостом, который закрыт для большегрузного транспорта.

"Только 2% мостов Украины в исправном состоянии, 26,9% - ограниченно трудоспособные, 2,7% - неработоспособны. В основном мосты строились в 60-70 годы, только некоторое из них нормально содержались, поэтому количество аварийных объектов увеличивается каждый день. Восстановление и строительство новых мостов - приоритет "Укравтодора" на ближайшие годы. Благодаря завершению строительства моста через Тереблю в 2020 году мы полностью обновим маршрут из Ивано-Франковска в Мукачево", - подчеркнул глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Длина моста составляет 169,04 метра. Основной проезд 10,5 метров и два тротуары по 1,5 метра.