Набсовет назначил главу правления "Укрэнерго"

Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" на внеочередном заседании 2 августа по результатам конкурса назначил нынешнего исполняющего обязанности главы компании Владимира Кудрицького на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам конкурса набсовет пришел к выводу, что Кудрицкий отвечает всем требованиям для этой должности, а его нынешние должностные функции позволят ему немедленно приступить к обязанностям, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

До этого Кудрицкий в "Укрэнерго" курировал дирекции финансов, инвестиций, эксплуатации и развития сетей, Департамент управления эффективностью, отдел стратегического планирования, а также подразделением "Строительство и ремонт".

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До работы в "Укрэнерго" он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.