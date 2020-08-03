БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 543 3

Набсовет назначил главу правления "Укрэнерго"

Набсовет назначил главу правления

Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" на внеочередном заседании 2 августа по результатам конкурса назначил нынешнего исполняющего обязанности главы компании Владимира Кудрицького на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам конкурса набсовет пришел к выводу, что Кудрицкий отвечает всем требованиям для этой должности, а его нынешние должностные функции позволят ему немедленно приступить к обязанностям, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

До этого Кудрицкий в "Укрэнерго" курировал дирекции финансов, инвестиций, эксплуатации и развития сетей, Департамент управления эффективностью, отдел стратегического планирования, а также подразделением "Строительство и ремонт".

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До работы в "Укрэнерго" он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Автор: 

призначення (1149) Укренерго (2025) Кудрицький Володимир (90)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, ще одна шістка коломийського... сумно, як все швидко руйнується..
показати весь коментар
04.08.2020 09:34 Відповісти
"29 липня 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство фінансів України ухвалило наказ про перетворення ДП "НЕК "Укренерго" на приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «НЕК «Укренерго», 100% акцій якого належать державі.... ???
показати весь коментар
04.08.2020 10:00 Відповісти
очередная бенина шавка присосалась к государственной шее
показати весь коментар
04.08.2020 10:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 