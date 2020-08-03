Кредитный портфель украинских банков в июне сократился на 2,2%, – НБУ

Кредитный портфель украинских банков в июне 2020 года сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1 трлн 106 млрд грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 4,5%, до 536,29 млрд грн.

Об этом говорится в отчетности Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, кредитный портфель госбанков (без "Приватбанка") сократился на 6,9% (до 306,67 млрд грн), "Приватбанка" – увеличился на 0,05% (до 312,43 млрд грн), банков с иностранным капиталом снизился на 1,7% (до 335,17 млрд грн), а в банках с частным капиталом возрос на 1,9% (до 152,13 млрд грн).

Вместе с тем, за июнь объем NPL в госбанках (без "Приватбанка") сократился на 14,9% (до 143,03 млрд грн), в "Приватбанке" – вырос на 0,08% (до 247,76 млрд грн), в банках с иностранным капиталом – сократился на 0,06% (до 116,68 млрд грн), с частным – на 1,39% (до 28,81 млрд грн).

В целом, за первое полугодие кредитный портфель украинских банков увеличился на 8,79 млрд грн (или на 0,8%), а объем NPL – на 5,51 млрд грн (или на 1,04%).

По данным НБУ, что по итогам полугода доля NPL в кредитных портфелях украинских банков увеличилась на 0,1 процентных пункта (п.п.) – до 48,5%, в том числе в госбанках (без "Приватбанка") сократилась на 2,7 п.п. (до 46,64%), тогда как в "Приватбанке" – возросла на 0,9 п.п. (до 79,3%), в банках с иностранным капиталом – на 2,3 п.п. (до 34,8%), с частным – на 0,4 п.п. (до 18,9%).

Как сообщалось, по итогам 2019 года доля NPL в украинских банках сократилась на 4,5 п.п. и впервые за последние годы стала меньше половины их суммарного кредитного портфеля – 48,4%.