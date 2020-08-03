"Артемсоль" в первом полугодии получила убыток на 14,4 миллиона

Государственное соледобывающие предприятие "Артемсоль" по итогам января-июня 2020 года получило 14,38 млн грн чистого убытка против 15,24 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в отчете компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый доход от реализации продукции в первом полугодии 2020 года снизился в 1,7 раза – до 487,03 млн грн.

Валовая прибыль за шесть месяцев этого года уменьшилась в 2,9 раза – до 126,36 млн грн. В то же время "Артемсоль" получила 1,26 млн грн операционной прибыли в первом полугодии 2020 против 8,68 млн грн операционного убытка в январе-июне 2019 года.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 15 стран мира.

"Артемсоль" в 2019 году сократило чистую прибыль в шесть раз по сравнению с 2018 годом – до 23,17 млн грн, его чистый доход от реализации продукции в прошлом году снизился на 5,1% – до 1,66 млрд грн.