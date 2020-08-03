SkyUp запустила рейсы из Львова в Неаполь

Авиакомпания SkyUp Airlines начала выполнять перелеты из аэропорта "Львов" в Неаполь.

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" в Facebook со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Рейсы курсируют по понедельникам и пятницам.

Вылет из Львова в 04:55, прилет в Неаполь в 06:20.

Вылет из Неаполя в 06:10 прилет во Львов в 09:20.

Также авиакомпания проанонсировала рейсы в Рим и Милан.