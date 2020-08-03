SkyUp запустила рейсы из Львова в Неаполь
Авиакомпания SkyUp Airlines начала выполнять перелеты из аэропорта "Львов" в Неаполь.
Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" в Facebook со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.
Рейсы курсируют по понедельникам и пятницам.
Вылет из Львова в 04:55, прилет в Неаполь в 06:20.
Вылет из Неаполя в 06:10 прилет во Львов в 09:20.
Также авиакомпания проанонсировала рейсы в Рим и Милан.
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