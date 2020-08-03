Налоговая служба внедрит проверку фискальных чеков в приложении "Дия"

Государственная налоговая служба (ГНС) разрабатывает механизм проверки действительности фискальных чеков через приложение "Дия".

Об этом сообщила замглавы ГНС Наталья Калениченко на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы налогоплательщик, который установил приложение "Дия", смог найти, проверить, загрузить чек с тем, чтобы не заходить в электронный кабинет, а именно через "Дию" получить всю необходимую информацию о расчетных операциях", - сказала Калениченко.

По ее словам, в планах налоговой - расширить бесплатное приложение программного РРО на систему iOS, поскольку программа пока доступна для ОС Android или Windows.

Калениченко добавила, что поступило много пожеланий от бизнеса, чтобы система РРО была интегрирована с банковскими сервисами, и это - также среди планов Госналоговой.

Как уточнила Калениченко, на сегодня бизнес зарегистрировал 22,7 тыс. программных РРО, в том числе 14,5 тыс. - на программном решении налоговой. Количество выданных чеков через них - 154 тыс.

Как сообщалось, 1 октября 2020 года вступает в силу норма о "кешбеке", которая предусматривает возврат стоимости покупки за нарушения выдачи чека. Также вводится применение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем).

С 1 октября 2020 года РРО станут также обязательными для отдельных категорий плательщиков единого налога второй-четвертой групп. С 1 августа законодательство разрешило применять альтернативные формы кассовых аппаратов - программные РРО на добровольной основе.