Дочерний банк нидерландского ING выплатит 700 миллионов дивидендов
АО "ИНГ Банк Украина" решило направить на выплату дивидендов акционерам 707,14 млн грн по итогам работы в 2019 году.
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на решение собрания акционеров 29 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дивиденды будут выплачиваться в период по 29 октября.
Чистая прибыль банка в 2019 году составила 707,14 млн грн.
"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером к 1 января 2020 года оставался ING Bank N.V. Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года "ИНГ Банк Украина" по размеру общих активов занимал 21-е место (11,915 млрд грн) среди 75 действовавших украинских банков.
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Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "ИНГ Банк Украина" по итогам работы в 2018 году составила 510,98 млн грн.
"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером является нидерландский ING Bank N.V.
Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года "ИНГ Банк Украина" по размеру общих активов занимал 21 место (11,92 млрд грн) среди 75 действовавших украинских банков.
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