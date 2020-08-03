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Дочерний банк нидерландского ING выплатит 700 миллионов дивидендов

Дочерний банк нидерландского ING выплатит 700 миллионов дивидендов

АО "ИНГ Банк Украина" решило направить на выплату дивидендов акционерам 707,14 млн грн по итогам работы в 2019 году.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на решение собрания акционеров 29 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дивиденды будут выплачиваться в период по 29 октября.

Чистая прибыль банка в 2019 году составила 707,14 млн грн.

"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером к 1 января 2020 года оставался ING Bank N.V. Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года "ИНГ Банк Украина" по размеру общих активов занимал 21-е место (11,915 млрд грн) среди 75 действовавших украинских банков.

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Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "ИНГ Банк Украина" по итогам работы в 2018 году составила 510,98 млн грн.

"ИНГ Банк Украина" основан в 1997 году. Его единственным акционером является нидерландский ING Bank N.V.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года "ИНГ Банк Украина" по размеру общих активов занимал 21 место (11,92 млрд грн) среди 75 действовавших украинских банков.

Автор: 

ING (6) банки (7014) дивіденди (467)


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