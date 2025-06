Дональд Трамп задекларировал $446 миллионов дохода

Президент США Дональд Трамп за 2019 год получил $446 млн доходов благодаря своим объектам недвижимости и другим активам.

Об этом говорится в декларации о доходах и обязательствах финансового характера президента, которая была опубликована на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Согласно декларации, курорт и клуб "Мар-а-Лаго" во Флориде принес Трампу доход в размере $21,4 млн, поля для игры в гольф Trump National Doral Miami, который президент рассматривал как место проведения саммита Большой семерки, – $77,2 млн, а отель Trump International в Вашингтоне, где часто встречаются чиновники администрации, – $40,5 млн.

"2019 был фантастическим годом для нашей страны и одним из лучших в истории Trump Organization", – заявил Эрик Трамп, средний сын президента и исполнительный вице-президент семейной компании Трампов.

Читайте также: Трамп подписал закон о выделении $2 триллионов помощи экономике США

В декларации говорится, что в 2019 году президент получил доходы из десятков источников, где, кроме многих отелей, курортов, полей для гольфа, отмечается доход от продажи книг и телевизионных программ.

В частности, Трамп получил почти $78 тыс. от Гильдии киноактеров, заработал от $100 тыс. до $1 млн от продажи своей книги "Искусство сделки" (The Art of the Deal) и продолжает получать прибыль от реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).

В отчете советников президента Иванки Трамп и Джареда Кушнера говорится, что они получили $36 млн дохода.

В то же время, пишет Politico, Дональд Трамп, в отличие от других президентов, не публикует свои налоговые декларации.