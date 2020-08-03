Минфин исключил банк "Сич" из списка банков для выплат бюджетникам

Министерство финансов Украины исключило банк "Сич" из списка банков, уполномоченных на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы бюджетным учреждениям.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.

Согласно перечню уполномоченных банков, опубликованному на сайте Минфина, по состоянию на 3 августа в него входят 44 финучреждения, в том числе "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "Агропросперис Банк", "Аккордбанк", "Акцент-Банк", "Альфа-Банк", "Банк Альянс", банки "Восток" и "Глобус", Восточно-украинский банк "Грант", "Идея Банк", "Индустриалбанк", "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк.

Помимо этого, уполномоченными банками являются банк "Конкорд", банк "Кредит Днепр", "Кредитвест Банк", "Креди Агриколь Банк", "Кредобанк", "Кристалбанк", банк "Львив", "Мегабанк", "Метабанк", МИБ, "Мотор-Банк", "МТБ Банк", "ОТП Банк", банк "Пивденный", "Пиреус Банк МКБ", "Поликомбанк", "Полтава-Банк", "Правэкс Банк", "ПроКредит Банк", ПУМБ, АКБ "Радабанк", "Райффайзен Банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Укрбудинвестбанк", "УкрСиббанк", "Универсал Банк", "Форвард Банк", "Юнекс Банк".