Киевский фуникулер остановили на ремонт
На столичном фуникулере начались ежегодные ремонтные работы, которые продлятся до 21 августа.
Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.
В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Напомним, в ноябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в 2019 году Киевский фуникулер полностью обновят, включая замену вагонов на новые производства компании Doppelmayr Garaventa.
Отметим, в ноябре 2017 года Кличко обещал провести ремонт фуникулера в 2018 году. Он до сих пор не проведен.
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