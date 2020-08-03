Киевский фуникулер остановили на ремонт

На столичном фуникулере начались ежегодные ремонтные работы, которые продлятся до 21 августа.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

В течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть. Также заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Напомним, в ноябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в 2019 году Киевский фуникулер полностью обновят, включая замену вагонов на новые производства компании Doppelmayr Garaventa.

Отметим, в ноябре 2017 года Кличко обещал провести ремонт фуникулера в 2018 году. Он до сих пор не проведен.