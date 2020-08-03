Кабмин установил доплаты к пенсии членам семей погибших в АТО военных

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 3 августа, принял постановление, которым предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, такие доплаты установлены с 1 августа, передает БизнесЦензор.

"Помощь будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца, и размер пенсии которых не достигает 7800 грн. В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, которой не достигает до 6100 гривен на каждого из указанных членов семьи", – сказано в сообщении.

Согласно постановлению Кабинета министров, Пенсионный Фонд уже с 1 августа обеспечит перерасчет пенсии по материалам пенсионных дел.