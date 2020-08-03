"Укрсиббанк" сократил чистую прибыль за полгода в 2,2 раза

Чистая прибыль "Укрсиббанка" по итогам января-июня 2020 года составила 665,11 млн грн, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (1,46 млрд грн).

Об этом говорится в отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, за второй квартал чистая прибыль бынка сократилась в 3,8 раза к соответствующему периоду прошлого года (г/г) – до 218,84 млн грн.

Чистые процентные доходы "Укрсиббанка" в первом полугодии снизились на 19,5% – до 1,77 млрд грн, чистые комиссионные – на 2,7% г/г, до 821,12 млн грн, при этом отчисления в резервы под ожидаемые кредитные убытки возросли в 3,9 раза – до 216,17 млн грн.

Активы банка по итогам января-июня 2020 года увеличились на 18,1% – до 62,84 млрд грн, в том числе средства в финучреждениях по амортизированной стоимости – в 2,1 раза, до 21,02 млрд грн, денежные средства в кассе – на 34,4%, до 2,94 млрд грн, а кредиты клиентам сократились на 12,2% – до 18,77 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 19,3% – до 55,39 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 19%, до 54,05 млрд грн.

Собственный капитал банка за январь-июнь увеличился на 9,8% – до 7,44 млрд грн, а уставный капитал сохранился на уровне 5,07 млрд грн.

Читайте также: Прибыль банков после введения карантина упала в 2 раза, – НБУ

Как сообщалось, прибыль "Укрсиббанка" по итогам работы в 2019 году составила 2,58 млрд, по сравнению с 2,66 млрд грн в 2018 году.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (62,158 млрд грн) "Укрсиббанк" занимал 9 место среди 75 действовавших банков в Украине.