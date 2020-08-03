Кабмин назначил госсекретаря Министерства финансов

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 3 августа, назначил Дмитрия Самоненко государственным секретарем Министерства финансов путем заключения контракта на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно поданной электронной декларации, Самоненко ранее работал руководителем Службы вице-премьер-министра министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, когда эту должность занимал Геннадий Зубко.

В феврале Самоненко подавал декларацию кандидата на должность заместителя госсекретаря Кабмина.