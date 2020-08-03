Кабмин назначил госсекретаря Министерства финансов
Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 3 августа, назначил Дмитрия Самоненко государственным секретарем Министерства финансов путем заключения контракта на период действия карантина.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Согласно поданной электронной декларации, Самоненко ранее работал руководителем Службы вице-премьер-министра министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, когда эту должность занимал Геннадий Зубко.
В феврале Самоненко подавал декларацию кандидата на должность заместителя госсекретаря Кабмина.
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