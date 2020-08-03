Чистая прибыль "ТАСкомбанка" Тигипко за полгода выросла на 15%

Чистая прибыль "ТАСкомбанка" (Киев) по итогам января-июня 2020 года составила 141,695 млн грн, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года (126,276 млн грн).

Об этом свидетельствует отчетность финучреждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе чистая прибыль за второй квартал 2020 года составила 38,63 млн грн, что в 2,1 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (82,06 млн грн).

Чистый комиссионный доход за первое полугодие составили 156,69 млн грн, что на 28,3% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за полгода вырос на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года – до 630,49 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 5,9% – до 20,34 млрд грн, а кредиты клиентам – на 7,2%, до 13,28 млрд грн.

Обязательства выросли на 6% – до 17,62 млрд грн, а депозиты клиентов – на 10,2%, до 16,16 млрд грн.

Собственный капитал банка увеличился на 5,5% – до 2,72 млрд грн, а размер его уставного капитала остался неизменным – 1,15 млрд грн.

Как сообщалось, чистая прибыль "ТАСкомбанка" по итогам 2019 года составила 459,1 млн грн, что на 14,2% больше, чем за 2018 год (402,03 млн грн).

По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).

Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (20,675 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.