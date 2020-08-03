Украина собрала 27 миллионов тонн зерна нового урожая

Украинские аграрии по состоянию на 30 июля намолотили около 27 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 7,2 млн га (48% прогноза).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено: пшеницы – 18,3 млн тонн с площади 4,8 млн га (72%), ячменя – 6,9 млн тонн с площади 1,9 млн га (82%), гороха – 448 тыс. тонн с площади 197 тыс. га (85%).

Кроме того, рапса собрано 1,8 млн тонн с площади 845 тыс. га (75%).

По данным министерства, лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются Днепропетровская (3,4 млн тонн с площади 926 тыс. га), Харьковская (3,1 млн тонн с площади 674 тыс. га), Запорожская (2,9 млн тонн с площади 844 тыс. га), Николаевская (2,5 млн тонн с площади 868 тыс. га) области.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что украинские сельхозпроизводители в 2020 году соберут 68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.