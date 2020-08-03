Экспорт зерновых за месяц превысил 2,5 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 3 августа 2020 года экспортировала 2,52 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,44 млн тонн меньше, чем на эту дату в прошлом МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени экспортировано 1,26 млн тонн пшеницы, 838 тыс. тонн ячменя и 425 тыс. тонн кукурузы.

По состоянию на 3 августа текущего года экспортировано также 19,1 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.