Доходы госбюджета в июле перевыполнены на 8%, – Казначейство

Доходы государственного бюджета в июле 2020 года составили 68,92 млрд грн, что на 8% больше планового показателя, но 10,8% отстают от прошлогоднего уровня.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованной информации, общий фонд бюджета в июле получил 57,95 млрд грн, что на 11,6% больше плана, но на 14,8% ниже июля 2019 года.По данным ГКСУ, в целом за январь-июль 2020 года госбюджет получил 588,3 млрд грн, что на 4,9% меньше плана, но на 0,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.

В том числе в общий фонд за семь месяцев этого года поступило 508,88 млрд грн – отставание от плана составило 6%, а от показателя за семь месяцев 2019 года – 1,5%.

Как указало казначейство, таможня в июле принесла 25,6 млрд грн, что на 0,4% больше плана, но на 11,6% меньше показателя за июнь-2019. По итогам полугодия таможенные поступления составили 150,7 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 18,4%, а от прошлогоднего – на 16,7%.

Налоговые поступления в июле превысили план на 23,1%, но на 19,8% оставались ниже прошлогоднего показателя за этот месяц – и составили 29,6 млрд грн. По итогам полугодия налоговая перевыполнила план на 1,3% при поступлениях в 299,4 млрд грн, что на 18,3% больше показателя за январь-июль 2019 года.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июле снизилось до 9,13 млрд грн по сравнению с июньскими 11,63 млрд грн, тогда как в апреле и мае – по 12 млрд грн, а в июле прошлого года 10,4 млрд грн.

Всего за январь-июль этого года было возмещено 84,19 млрд грн НДС, что на 10,6% меньше, чем аналогичный период прошлого.

Доходы местных бюджетов в июле-2020 были на 0,2% ниже ожидаемого уровня - 24,8 млрд грн, что на 2,2% выше прошлогоднего показателя. За семь месяцев местные бюджеты получили 159,7 млрд грн, что на 8,4% ниже плана, но на 1,9% больше показателя за семь месяцев прошлого года.

Поступления от ЕСВ составили в июле 24,38 млрд грн, что на 5,1% больше июля 2019 года.

В целом за январь-июль 2020 года ЕСВ вырос на 5,2% к аналогичному периоду 2019 года и достиг 162,53 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).