Из Нацбанка уволился еже один руководитель департамента

Директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталья Бондаренко уволилась с занимаемой должности по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба НБУ, вскоре будет объявлен конкурсный отбор для замещения этой вакантной должности, передает БизнесЦензор.

"За более пяти лет работы в Национальном банке Наталья Бондаренко построила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так что сегодня Национальный банк Украины пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одного из самых открытых государственных институтов в Украине", – прокомментировал глав правления Нацбанка Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, на минувшей неделе уволился Директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский.

Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.