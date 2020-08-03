Карантин сорвал сроки инвентаризации земель, – глава Госгеокадастра

Из-за карантинных ограничений работы по инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности не были завершены в установленный срок 20 июля и будут продлены еще на 2 месяца.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам встречи с представителями компаний, которые победили в тендерах на проведение этих работ.

"К сожалению, из-за COVID-19 и карантинных ограничений, которые были введены по всей стране, этот процесс затянулся. Все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями", – сообщил глава ведомства.

"Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на два месяца позже, чем запланировано. По итогам совещания было принято решение согласовать с Кабмином отсрочку завершения инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности до 21 сентября", – добавил Лещенко.

Как сообщалось, инвентаризацию сельскохозяйственных земель государственной собственности планироовалось завершить до 1 августа 2020 года.