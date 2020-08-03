В Германии планируют обязательные тесты на коронавирус для путешественников

На этой неделе в Германии могут ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех путешественников, возвращающихся из стран с повышенным риском заражения.

Об этом объявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Каждый, кто въезжает из стран с повышенным риском заражения, должен находиться на карантине в течение двух недель. Что нужно ввести - это обязательный тест перед выездом (из страны с повышенным риском заражения) Или в течение 72 часов после въезда в Германию. Надо показать, что тест был сделан, и он отрицательный. Если же положительный - тогда идти на карантин", - заявил Шпан.

Он отметил, что сейчас в Германии существует возможность проводить 1,2 млн тестов еженедельно, впрочем, делаются только около половины из них. Шпан не уточнил дату, когда именно планируется ввести обязательное тестирование.

Ранее часть немецких аэропортов ввела бесплатное тестирование на коронавирус для путешественников, возвращающихся из стран с повышенным уровнем заражения. Их результаты в земле Северный Рейн-Вестфалия вызвали обеспокоенность - оказалось, что около 2,5% путешественников были инфицированы.

"Это относительно высокий показатель", - заявил министр здравоохранения земли Карл-Йозеф Лауманн в эфире радио Deutschlandfunk. Предложением пройти бесплатный тест воспользовались от 40% до 50% путешественников.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), по состоянию на 3 августа в Германии было зафиксировано 211,5 тыс. случаев инфицирования коронавируса, умерло от болезни более 9 тыс. человек.