Twitter может выплатить $250 миллионов штрафа за использование личных данных пользователей

По данным издания The Wall Street Journal, компания Twitter может выплатить от $150 до $250 млн за использование личных данных пользователей для рекламы.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, ей поступил проект жалобы Федеральной торговой комиссии (ФТК) США от 28 июля.

Twitter подозревается в нарушении соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Комиссия утверждает, что соцсеть в 2013–2019 годах использовала телефонные номера и адреса электронной почты пользователей, которые они доверили ей в целях безопасности.

При этом Twitter не имела права вводить в заблуждение своих пользователей относительно того, как она использует данные. Эти действия, однако, могли быть непреднамеренными.