Цены на золото продолжают расти

Стоимость золота во вторник растет, металл торгуется в районе 1980 долларов за унцию на сохранении опасений вокруг ситуации с распространением коронавируса.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24%, или на 4,8 доллара — до 1979,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,37% — до 24,508 доллара за унцию.

Спрос на надежные активы, к которым относится золото, поддерживается сохранением опасений вокруг распространения коронавируса и его влияния на развитие экономики. Число заражений по всему миру по-прежнему растет. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения в мире превысило 17,9 миллиона.

"Проблема коронавируса останется с нами еще на какое-то время. Кажется, экономики по всему миру будут очень хрупкими в течении длительного периода. Им потребуются стимулы, смягчение монетарной политики и более низкие процентные ставки, чтобы смягчить потрясения. Все это будет поддержкой для золота", — сказал агентству Рейтер независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр.