Мировая генерация электроэнергии из угля сократилась впервые за десятилетие

По данным экологических организаций Global Coal Plant Trackers и Global Energy Monitor, мировое производство электроэнергии из угля в первом полугодии 2020 года сократилось впервые за последние десятилетия.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В январе-июне в эксплуатацию были введены угольные электростанции общим объемом 18,3 гигаватт, а закрыты - более чем 21 гигаватт. Мировое сокращение производства электроэнергии из угля происходит главным образом за счет Европы, где в первом полугодии этот объем сократился на 8,3 гигаватт, а во втором уменьшится еще на 6 гигаватт.

При этом и в Юго-Восточной Азии введение в эксплуатацию новых угольных электростанций замедляется и составляет в этом полугодии около 70% от обычных значений за последнее пятилетие, отмечает Deutsche Welle. Исключение составляет Китай, наращивающий их ввод в эксплуатацию.

Экологи считают угольные электростанции ответственными за 40% мировых выбросов CO2.