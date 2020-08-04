БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 177 0

Wizz Air отменяет авиарейсы из Украины в Таллин

Wizz Air отменяет авиарейсы из Украины в Таллин

Рейсы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из украинских городов в Таллин (Эстония) отменены до 9 августа 2020 года включительно.

Об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

"В настоящее время авиакомпания выполняет лимитированное количество рейсов в связи с ограничениями на путешествия. Рейсы Wizz Air из украинских городов в Таллин отменены до 9 августа 2020 включительно. Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку восстановление рейсов зависит от официальных решений компетентных органов как в стране прибытия, так и выезда", - заявили в Wizz Air.

Авиакомпания также отметила, что выполняет рейсы согласно правилам и рекомендациям правительств стран, предоставляя услуги тем пассажирам, которые имеют соответствующие разрешения для осуществления путешествий.

Помимо этого, Wizz Air напоминает пассажирам, что до поездки они ответственны за то, чтобы ознакомится с ограничениями на путешествия, введенными страной прибытия.

Естонія (292) авіасполучення (2504) Wizz Air (242)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 