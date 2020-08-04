Правление Нацбанка создало Комитет по надзору за рынком небанковских финуслуг

В Национальном банке Украины создан Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка, передает БизнесЦензор.

По данным НБУ, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг - это специальный коллегиальный орган, которому Правление Национального банка делегировало отдельные полномочия по осуществлению надзора и регулированию деятельности небанковских финансовых учреждений.

До этого в Национальном банке работал Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. "Учитывая существенные различия между банковскими и небанковскими составляющими рынка регулятор разделил надзорные функции", - сообщает НБУ.

Отныне основные надзорные полномочия по небанковским финансовым учреждениям будет реализовывать Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг.

Комитет имеет право принимать решения о: лицензировании и регистрации финансовых учреждений и других участников небанковского финансового рынка; согласовании или отказе в приобретении существенного участия в финансовых учреждениях, идентификации и признания небанковских финансовых групп; применении мер воздействия за нарушения в сфере защиты прав потребителей и нарушения законодательства по вопросам финансового мониторинга.

В Комитет входят восемь человек: председатель Комитета - заместитель Председателя Правления НБУ, к полномочиям которого относится надзор и регулирование соответствующего рынка; два заместителя председателя Комитета - директор Департамента надзора за страховым рынком и директор Департамента лицензирования; пять членов Комитета - директора профильных департаментов, которые занимаются небанковскими финансовыми учреждениями: Департамента выездных проверок, Департамента финансового мониторинга, Департамента финансовой стабильности, Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Юридического департамента.