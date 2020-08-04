Система электронных платежей НБУ заработала в круглосуточном режиме

Система электронных платежей Национального банка Украины заработала в режиме 23/7 с 3 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Переход на расширенный регламент работы прошел успешно. Отныне система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод средств с 01:00 до 24:00", - сообщает НБУ.

В работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день - с 00:00 до 01:00.

СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные и выходные дни. Выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольным опцией.

Первыми ночью 3 августа этого года в системе совершили платежи АО "Альфа Банк", АО "Первый инвестиционный банк", АО "ИдеяБанк". На рассвете к ним присоединились еще два банка – АО КБ "ПриватБанк" и АО "Ощадбанк".

Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы, над чем теперь будет работать Национальный банк. Речь идет о том, что переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на Новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4) вместе с переходом системы на международный стандарт ISO 20022.