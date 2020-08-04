Беларусь потеряла $9,5 миллиарда из-за нефтяных разборок с Россией, – Лукашенко

Беларусь за 5 лет потеряла около $9,5 млрд из-за дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По его словам, только от "нефтяных разборок" с Россией бюджет Беларуси недополучил около 1,5 млрд белорусских рублей (около $615 млн).

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет", – сказал Лукашенко.

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд руб", – добавил он.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко оценил потери Минска в 2021 году от налогового маневра, который Россия проводит в нефтяной отрасли, в 350 млн белорусских рублей (около $145 млн).

В начале 2020 года экспорт российской нефти в Беларусь приостанавливался из-за разногласий по цене. В феврале президент России Владимир Путин предложил сохранить условия 2019 года по поставкам нефти, а также компенсировать Минску доходы, выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра. Поставки нефти возобновились в марте на фоне падения мировых цен на нефть.