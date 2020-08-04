Служба здоровья уже выплатила 10 миллиардов за предоставление стационарной помощи

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в апреле-июле 2020 года выплатила в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) за предоставление стационарной медпомощи 10 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, контракты на предоставление медпомощи в стационарных условиях подписаны с 1 084 медучреждений, из них с 1 049 клиник – на предоставление стационарной помощи без хирургических операций, с 843 – на проведение хирургических операций в стационарных условиях, передает БизнесЦензор.

За предоставление стационарной медпомощи без хирургических операций клиники за четыре месяца получили от НСЗУ 6 млрд грн, за предоставление хирургической помощи – 4 млрд грн.

По данным НСЗУ, с начала работы программы медицинских гарантий в полном объеме с 1 апреля 2020 года более 36 тыс. пациентов были госпитализированы, в 77% случаев это была плановая госпитализация, в 23% – ургентная.

Напомним, из-за продления карантина оплата медучреждениям, которые НСЗУ законтрактовала для проведения хирургических операций, осуществляется на 100% по глобальному бюджету до 1 октября. То есть медучреждение получает средства независимо от того, сколько операций проведено.

Согласно данным бумажных отчетов медучреждений, в 2019 году в Украине было проведено 262 млн консультаций (из которых около 65% - узких специалистов), 1,6 млн малых операций, проведенных амбулаторно, 18,9 млн рентген-исследований, 23,7 млн УЗИ, 20,4 млн ЭКГ, 1,6 эндоскопий и около 4 млн других функциональных обследований.