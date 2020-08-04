Покупка и продажа валюты населением превысили докарантинный уровень, – НБУ

Продажа наличной валюты населением в июле 2020 года выросла до $1,54 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,32 млрд. Оба эти показателя являются максимальными с декабря 2019 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в июле выросла до $221,97 млн, по сравнению с $177,35 млн месяцем ранее, что является крупнейшим показателем с февраля.

Как сообщалось, в июне по сравнению с маем текущего года украинцы увеличили продажу валюты в 1,4 раза – до $1,28 млрд в эквиваленте, покупку – на 28,3%, до $1,1 млрд в эквиваленте.

По данным НБУ, в мае по сравнению с апрелем украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% – до $908,8 млн в эквиваленте, а покупку – на 16,8%, до $860,2 млн в эквиваленте.

После введения карантина в апреле украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты, по сравнению с мартом текущего года, – до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно. При этом объем продажи населением наличной валюты в апреле 2020 года превысил объем покупки на $50,9 млн.