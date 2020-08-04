"Идея Банк" сократил чистую прибыль в 5 раз

Чистая прибыль "Идея Банка" по итогам января-июня 2020 года составила 32,307 млн грн, что в 5,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (167 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет банка, передае БизнесЦензор.

Согласно отчету банка, за второй квартал его чистый убыток составил 16,57 млн грн, тогда как в прошлом году чистая прибыль банка аналогичный период составила 82,86 млн грн.

Чистые процентные доходы "Идея Банка" в первом полугодии выросли на 12,4% – до 850,99 млн грн, в то время как чистые комиссионные сократились на 36,7%, до 52,34 млн грн.

Активы банка по итогам января-июня-2020 сократились на 5% – до 5,13 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 7%, до 2,85 млрд грн.

Обязательства банка с начала года сократились на 1,9% – до 4,4 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 39,25 млн, до 4,15 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-июне сократился на 20,3% – до 739,28 млн грн, уставный капитал сохранился на уровне 298,742 млн грн.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Как сообщалось, в июне сделка по покупке 100% акций украинского "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A. компанией Dragon Capital с частным инвестором была разорвана из-за изменения рыночной коньюнктуры.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 75 действующих банков.