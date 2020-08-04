Нацбанк оштрафовал банк группы "Континиум" на 5 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в июле применил меры воздействия к шести банкам и одной небанковской финансовой организации.

В частности, АО "Банк инвестиций и сбережений" ("БИС-Банк") оштрафовано на 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы финмониторинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Кроме того, проверка НБУ в банке установила неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение года с августа 2017 года, что привело к проведению клиентами банка "транзитных" финансовых операций по перераспределению финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за другие товары (услуги), в частности, с последующим обналичиванием этих средств.

"Характер или последствия таких финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное", – отмечают в НБУ.

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Кроме того, НБУ в июле оштрафовал АО "Скай Банк" на 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов.

АО "Укрбудинвестбанк" оштрафовано на 200 тыс. грн, АО "КБ "Глобус" – на 200 тыс. грн, ПАО "КБ "Аккордбанк" – на 300 тыс. грн, все – за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

В отношении АО АКБ "Аракада" применена мера воздействия в виде письменного предостережения за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками.

Кроме того, ООО "Финансовая компания "Вэй фор Пей" оштрафовано на 51 тыс. грн за повторное непредставление, представление не в полном объеме, предоставление недостоверной информации на запрос Национального банка.

"БИС-Банк" основан в 2005 году, входит в группу "Континиум".

По данным НБУ, на 1 января 2020 года его крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (24,9% акций), Степан Ивахов (23,3%), Андрей Попов (15%), Инна Москаленко (9,3792%), Олег Галущак (4,5172%) и Валерий Горбатюк (4,19%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру чистых активов на 1 июня 2020 года "БИС-Банк" занимал 27 место среди 75 действовавших в стране банков.