Банк Порошенко сократил чистую прибыль за полгода в 9 раз

Чистая прибыль АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) по итогам января-июня 2020 года составила 3,78 млн грн, что в 8,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (32,79 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет банка, передает БизнесЦензор.

Согласно отчету, за второй квартал текущего года его чистая прибыль сократилась в 8,8 раза к соответствующему периоду прошлого года (г/г) – до 1,9 млн грн.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии сократились на 11,5% – до 65,97 млн грн, чистые комиссионные – на 24,5% г/г, до 34,68 млн грн.

Доходы от операций с фининструментами, которые учитываются по справедливой стоимости через прибыль или убыток сократились в 4,4 раза г/г – до 24,22 млн грн

Активы банка по итогам января-июня-2020 выросли на 7,5% – до 3,12 млрд грн, в то время как кредиты клиентам сократились на 7,4%, до 1,397 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 8,6% – до 2,71 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 13,2%, до 2,38 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-июне вырос на 3,78 млн – до 409,27 млн грн, а уставный капитал – на 16,3%, до 387,87 млн грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

По данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 июня 2020 года МИБ занимал 29 место (4,2 млрд грн) среди 75 действовавших банков.