Россия не предлагает возобновить поставки газа на конкурентоспособных условиях, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять закупки природного газа у России, приостановленные с конца 2015 года, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", – заявил глава "Нафтогаза".

"Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают", – добавил Коболев.

Как сообщалось, в январе Коболев заявлял, что возможность закупки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа напрямую у "Газпрома" будет зависеть как от цены, которую будет готова предложить российская компания, так и от решения украинского правительства.

"За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", – сказал Коболев, добавив при этом, что в настоящее время ничто не мешает "Газпрому" выйти с конкурентными предложениями.

Напомним, Украина была одним из крупнейших потребителей российского природного газа, пока Россия не аннексировала украинский Крым и не развязала вооруженный конфликт на Донбассе. После этого Киев приостановил покупку российского газа в ноябре 2015 года и увеличил закупки из Европы.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт, обеспечивающий транзит российского газа в Европу через Украину, всего за несколько часов до истечения срока действия предыдущего соглашения.