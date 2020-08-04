"Правэкс-Банк" увеличил убыток за полгода в 3,7 раза

Чистый убыток "Правэкс-Банка" по итогам января-июня 2020 года составил 74,86 млн грн, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (20,21 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет банка, передает БизнесЦензор.

Согласно отчету, за второй квартал текущего года его чистый убыток составил 16,94 млн грн, в то время как за аналогичный период прошлого года (г/г) чистая прибыль составила 4,36 млн грн.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии сократились на 24,1% – до 151,57 млн грн, чистые комиссионные – на 12,8% г/г, до 46,69 млн грн.

Активы банка по итогам января-июня-2020 выросли на 4,5% – до 6,02 млрд грн, кредиты клиентам - на 22,8%, до 1,76 млрд грн, в то время как инвестиции в ценные бумаги сократились на 6,9% – до 2,48 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 8,6% – до 2,71 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 9,8%, до 3,994 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-июне сократился на 4% – до 1,82 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 1,049 млрд грн.

"Правэкс-Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (5,74 млрд грн) "Правэкс-Банк" занимал 26 место среди 75 действовавших в стране банков.